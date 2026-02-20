WP пишет, что США завершат развертывание войск на Ближнем Востоке к середине марта

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - США планирует завершить полное развертывание своих войск на Ближнем Востоке к середине марта, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

"Высокопоставленные советники Трампа по национальной безопасности встретились в среду в ситуационном центре, чтобы обсудить ситуацию с Ираном, и им сказали, что все американские войска, которые были развернуты в регионе, будут полностью готовы к середине марта", - пишет издание.

Газета отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа намеренно хочет, чтобы было известно о наращивании военного присутствия в регионе.

Во вторник в Женеве состоялся второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной проблеме. Обе стороны оценили его положительно. Но впоследствии вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что основные требования Вашингтона до сих пор не выполнены.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетовал в четверг, что наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке означает, что возможности добиться дипломатического решения проблемы иранской ядерной программы на исходе.

Ранее Тармп заявил, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения с США по ядерной проблеме и заверил, что Вашингтон получит сделку " тем или иным способом". Американский лидер вновь предупредил, что с Ираном "произойдут очень плохие вещи", если соглашение не будет достигнуто.