Что случилось этой ночью: пятница, 20 февраля

Орбан обвинил Киев в подрыве "Северного потока", в Амурской области пропал вертолет, умер актер Эрик Дэйн ("Анатомия страсти", "Эйфория")

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" прекратились по вине Украине, и обвинил Киев в подрыве нефтепровода "Северный поток".

- В Амурской области пропал частный вертолет Robinson, вылетевший с лесозаготовительной деляны в районе села Амаранка. По данным властей, на борту находились три человека - пилот и два пассажира, их судьба неизвестна.

- Дональд Трамп заявил, что у Тегерана есть 10-15 дней для заключения соглашения с США по иранской ядерной программе, в противном случае "произойдут очень плохие вещи". The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что США планируют завершить полное развертывание своих войск на Ближнем Востоке к середине марта.

- С начала спецоперации Украина потеряла более 1,5 млн военнослужащих, за 2025 г. - более 520 тыс., сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

- Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Россию и Украину договориться о временном прекращении огня, чтобы провести оценку и устранить повреждения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

- Российская фигуристка Аделия Петросян стала шестой в женском одиночном катании на зимних Олимпийских играх в Италии.

- Звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" актер Эрик Дэйн скончался в возрасте 53 лет. В апреле 2025 г. ему диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС).