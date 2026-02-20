Поиск

Премьер Японии заявила о стремлении заключить мирный договор с Россией

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Японии Санаэ Такаити, переизбранная на этот пост в среду, заявила в программной речи в парламенте в пятницу, что желает урегулировать территориальный спор с РФ и заключить с ней мирный договор.

"Что касается России, она отметила важность скорейшего прекращения конфликта на Украине; пояснила, что политика правительства в отношении решения территориального вопроса и заключения мирного договора остается неизменной", - передает телеканал NHK.

Также она напомнила, что альянс Японии и США является основой внешней политики Токио. Такаити выразила желание в марте посетить США, укрепить личные отношения с американским президентом Дональдом Трампом. Кроме того, Такаити заявила о стремлении продолжать развитие связей с Южной Кореей.

В РоссииВ Кремле исключают обсуждение мирного договора с Японией на фоне недружественных шагов ТокиоВ Кремле исключают обсуждение мирного договора с Японией на фоне недружественных шагов ТокиоЧитать подробнее

По ее словам, японское правительство продолжит политику "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Она выразила обеспокоенность в связи с укреплением военной мощи Китая и политикой Пекина в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Одновременно с тем она сказала, что Япония нуждается в "конструктивных и стабильных отношениях" с КНР, в поддержании каналов коммуникации с ней.

Премьер пояснила, что Япония в данный момент оказалась в наиболее сложном - с точки зрения безопасности - международном окружении со времен окончания Второй мировой войны. В частности, она упомянула, что стране нужно перестроить цепочки поставок с целью не зависеть исключительно от определенных стран.

Такаити добавила, что она ожидает основательных общественных дебатов на предмет изменения конституции Японии.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Япония РФ Санаэ Такаити Китай США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Японии заявила о стремлении заключить мирный договор с Россией

Что случилось этой ночью: пятница, 20 февраля

Звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

 Звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

WP пишет, что США завершат развертывание войск на Ближнем Востоке к середине марта

Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

 Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

Трамп рассматривает ограниченный удар по Ирану для принуждения к заключению сделки

Глава МАГАТЭ попросил о временном прекращении огня для устранения ущерба на ЗАЭС

 Глава МАГАТЭ попросил о временном прекращении огня для устранения ущерба на ЗАЭС

Лондон не разрешил Вашингтону использовать британские базы для ударов по Ирану

Брата британского короля отпустили из-под стражи

Трамп заявил, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения

 Трамп заявил, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8460 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });