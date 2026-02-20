Премьер Японии заявила о стремлении заключить мирный договор с Россией

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Японии Санаэ Такаити, переизбранная на этот пост в среду, заявила в программной речи в парламенте в пятницу, что желает урегулировать территориальный спор с РФ и заключить с ней мирный договор.

"Что касается России, она отметила важность скорейшего прекращения конфликта на Украине; пояснила, что политика правительства в отношении решения территориального вопроса и заключения мирного договора остается неизменной", - передает телеканал NHK.

Также она напомнила, что альянс Японии и США является основой внешней политики Токио. Такаити выразила желание в марте посетить США, укрепить личные отношения с американским президентом Дональдом Трампом. Кроме того, Такаити заявила о стремлении продолжать развитие связей с Южной Кореей.

По ее словам, японское правительство продолжит политику "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Она выразила обеспокоенность в связи с укреплением военной мощи Китая и политикой Пекина в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Одновременно с тем она сказала, что Япония нуждается в "конструктивных и стабильных отношениях" с КНР, в поддержании каналов коммуникации с ней.

Премьер пояснила, что Япония в данный момент оказалась в наиболее сложном - с точки зрения безопасности - международном окружении со времен окончания Второй мировой войны. В частности, она упомянула, что стране нужно перестроить цепочки поставок с целью не зависеть исключительно от определенных стран.

Такаити добавила, что она ожидает основательных общественных дебатов на предмет изменения конституции Японии.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.