В Минске подтвердили освобождение из заключения Николая Статкевича

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выполнил просьбу родственников осужденного на 14 лет оппозиционера Николая Статкевича отпустить его из заключения после болезни, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Об этом сообщил телеграм-канал "Пул Первого".

Она напомнила, что Лукашенко помиловал Статкевича в сентябре 2025 года в составе группы заключенных. Тогда освобожденный оппозиционер на границе отказался покинуть Белоруссию, и его вернули в тюрьму. По словам Эйсмонт, с тех пор у осужденного возникли проблемы со здоровьем, в частности, случился инфаркт головного мозга. Лукашенко тогда решил, что Статкевича нужно перевести в больницу.

"Затем главе государства поступили многочисленные обращения родственников - супруги, родных - с просьбами отпустить осужденного домой, чтобы иметь возможность присматривать и ухаживать за ним. Президент и с этим согласился. В этой связи (насколько нам известно) согласно просьбе родных - сейчас он дома, восстанавливается", - сказала Эйсмонт.

Жена Статкевича Марина Адамович 19 февраля сообщила, что политик дома, у него проблемы с речью после перенесенной болезни, он восстанавливается.

Статкевич был кадровым военным. В начале 90-х годов был создателем Белорусского объединения военных (Беларускае згуртаванне вайскоўцаў), ставившего целью создание белорусской армии и защиту независимости республики (в 1994 году было запрещено Верховным судом). Позже он был уволен с военной службы "за дискредитацию офицерского звания". Он возглавлял партию "Белорусская социал-демократическая Грамада" (позже "Народная грамада"). В 2010 году он был кандидатом в президенты Белоруссии на очередных выборах.

Против Статкевича трижды возбуждали уголовные дела. По первому в 2005 году за организацию протестов против итогов референдума его приговорили к трем годам ограничения свободы. За организацию протестов после президентских выборов в 2010 году был приговорен к шести годам лишения свободы (освобожден по помилованию досрочно в августе 2015 года). В мае 2020 года его задержали по дороге на пикет по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты Белоруссии. Против Статкевич возбудили уголовное дело, обвинив его в подготовке массовых беспорядков. Его судили вместе с несколькими оппозиционерами, включая Сергея Тихановского, и приговорили к 14 годам лишения свободы. 11 сентября 2025 года Статкевич был помилован в рамках сделки с США (всего были освобождены 52 человека). Освобожденных по помилованию заключенных выслали из страны, лишь Статкевич отказался покидать Белоруссию и был возвращен с белорусско-литовской границы в места лишения свободы.

