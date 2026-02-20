Поиск

Иран намерен подготовить проект соглашения с США по ядерной программе
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Иран планирует подготовить проект возможного ядерного соглашения с США в течение двух или трех дней, заявил в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью MSNBC.

"Наш следующий шаг - предоставить проект возможного соглашения нашим коллегам из США. Я верю, что в ближайшие два-три дня все будет готово", - сказал он в интервью телеканалу.

При этом Аракчи подчеркнул, что он находится в постоянном контакте с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу ядерной программы Ирана.

Отвечая на вопросы, Аракчи отметил, что США не требовали от Тегерана сведения обогащения урана Ираном к нулю, и что в настоящее время переговоры ведутся о том, как его ядерная программа может осуществляться мирным путем.

"То, о чём мы сейчас говорим, - это как убедиться в том, что ядерная программа Ирана, включая обогащение, носит мирный характер и навсегда останется мирной", - сказал иранский министр.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп обдумывает ряд вариантов военной операции против Ирана, включая ограниченный удар, направленный на укрепление позиций Вашингтона на переговорах с Тегераном.

"Трамп в четверг просматривал ряд вариантов действий против Ирана, включая возможный ограниченный удар. (...) Президент также изучал возможность более масштабных ударов по правительственным, военным и ядерным объектам", - сообщил источник телеканала ABC.

Накануне президент заявил, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения с США по ядерной проблеме, и заверил, что Вашингтон получит сделку "тем или иным способом". Трамп вновь предупредил, что с Ираном "произойдут очень плохие вещи", если соглашение не будет достигнуто.

"Возможно, президент будет ждать, пока авианосец выйдет на нужные позиции, прежде чем наносить удар, хотя официальные лица предупреждают, что военные способны нанести удар по Ирану и без него", - информирует ABC.

ABC подчеркивает, что после отправки на Ближний Восток второй авианосной группы численность американских войск в регионе достигнет 40 тыс. человек. Источники телеканала утверждают, что имеющихся сил достаточно для атаки по первоначальному перечню целей в рамках операции, которая может продлиться несколько недель.

