Рубио заявил, что на переговорах по Украине остались самые сложные вопросы

Марко Рубио Фото: Johannes Simon/Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в субботу заявил, что в ходе диалога по Украине получилось сократить количество спорных тем, однако остались самые трудные из них.

"Хорошая новость состоит в том, что перечень спорных вопросов, которые надо решить (...), сузился. Плохая новость состоит в том, что он сузился до самых сложных вопросов для решения", - сказал Рубио на Мюнхенской конференции безопасности.

Он уточнил, что остаются неясные моменты: можно ли найти условия соглашения, приемлемые и для РФ, и для Украины. Однако Рубио пообещал продолжать усилия по урегулированию на Украине. "Мы продолжим предпринимать попытки", - сказал госсекретарь.

Он подтвердил, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет во вторник, 17 февраля.

В то же время Рубио напомнил, что для урегулирования кризиса с Украиной США ввели дополнительные санкции против нефтяной отрасли РФ, добились от Индии согласия прекратить закупать нефть у России. Он отметил, что США продолжают продавать оружие Украине - через европейцев по программе Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).

"Ничего не прекратилось", - резюмировал госсекретарь США.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.