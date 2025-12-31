Поиск

Белоруссия продлила запрет на импорт ряда товаров из недружественных стран

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии продлило до 31 декабря 2027 года запрет на ввоз и реализацию в республике отдельных видов товаров из недружественных стран, сообщила в среду пресс-служба кабинета министров.

"Правительством принято постановление "О применении специальной ограничительной меры". Данным решением на 2 года (до 31 декабря 2027 г.) продлен срок действия запрета на ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь отдельных товаров, происходящих из недружественных стран", - говорится в сообщении.

"Такая мера направлена на защиту национальных интересов в условиях неослабевающего санкционного давления на Беларусь со стороны отдельных недружественных стран", - добавили в пресс-службе.

Белоруссия с 1 января 2022 года ввела на полгода эмбарго на ввоз широкого перечня западных товаров, после чего это решение неоднократно продлевалось, а список таких товаров расширялся.

В него входят несколько десятков продовольственных и непродовольственных товаров из государств, которые проводят недружественную политику в отношении Белоруссии, таких, как страны-члены Европейского союза, США, Канада, Албания, Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Сербия, Черногория и Швейцария.

