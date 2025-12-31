Уиткофф обсудил гарантии безопасности для Киева с представителями стран Европы, украинскими властями

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что обсудил по телефону возможные гарантии безопасности для Киева с представителями британского, французского, немецкого и украинского руководства.

"Вместе с Марко Рубио и Джаредом Кушнером мы обсудили с советниками по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом (Великобритания), Эмманюэлем Бонном (Франция), Гюнтером Зауттером (ФРГ), а также с Рустемом Умеровым и Владимиром Зеленским возможные следующие шаги в европейском мирном урегулировании", - написал он в соцсети.

По словам Уиткоффа, речь шла об обсуждении "усиления гарантий безопасности, создании эффективных механизмов по предотвращению конфликтов. Это поможет прекратить войну и гарантирует, что она больше не возобновится".

Кроме того, участники разговора, как отметил спецпосланник Трампа, обсудили идеи по обеспечению развития Украины после урегулирования конфликта с РФ.

Уиткофф отметил, что продолжит вести такую работу в 2026 году.