Первая в году магнитная буря на Земле ожидается в ночь на 3 января

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Магнитная буря среднего уровня ожидается на Земле в ночь на 3 января, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН

"Довольно сильная предновогодняя вспышка уровня M7.1 произошла вчера между 16:12 и 17:11 по московскому времени (...) Вспышка сопровождалась выбросом массы, частично направленным в сторону Земли, который, исходя из расчетов, станет причиной первой заметной магнитной бури года в ночь со 2 на 3 января", - говорится в сообщении.

В лаборатории отметили, что уровень бури прогнозируется до G2 (среднее событие), около 30 % составляет вероятность сильной бури от G3 и выше.