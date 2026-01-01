Поиск

Первая в году магнитная буря на Земле ожидается в ночь на 3 января

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Магнитная буря среднего уровня ожидается на Земле в ночь на 3 января, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН

"Довольно сильная предновогодняя вспышка уровня M7.1 произошла вчера между 16:12 и 17:11 по московскому времени (...) Вспышка сопровождалась выбросом массы, частично направленным в сторону Земли, который, исходя из расчетов, станет причиной первой заметной магнитной бури года в ночь со 2 на 3 января", - говорится в сообщении.

В лаборатории отметили, что уровень бури прогнозируется до G2 (среднее событие), около 30 % составляет вероятность сильной бури от G3 и выше.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп пожелал мира на Земле на Новый год

 Трамп пожелал мира на Земле на Новый год

Лукашенко и Путин обсудили атаку украинских БПЛА на резиденцию президента РФ

Власти Финляндии задержали экипаж и судно, шедшее из России в Израиль

Лукашенко заявил, что против Путина готовился теракт

 Лукашенко заявил, что против Путина готовился теракт

NYT узнала, что Трамп положительно отнесся к подготовленным при участии ЦРУ ударам по энергоинфраструктуре РФ

 NYT узнала, что Трамп положительно отнесся к подготовленным при участии ЦРУ ударам по энергоинфраструктуре РФ

Лукашенко допустил, что целью атаки на резиденцию Путина был срыв мирного процесса по Украине

 Лукашенко допустил, что целью атаки на резиденцию Путина был срыв мирного процесса по Украине

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде

Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина "дичайшим терроризмом" на госуровне

Нетаньяху заявил, что Израиль не ищет эскалации с Ираном

 Нетаньяху заявил, что Израиль не ищет эскалации с Ираном

Что случилось этой ночью: среда, 31 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8031 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });