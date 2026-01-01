Американские БПЛА с увеличенным боекомлектом начали летать в Карибском бассейне

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Американские тяжелые разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper с необычно увеличенным боекомплектом начали осуществлять полеты в районе Карибского моря, сообщило издание The War Zone.

Беспилотники, базирующиеся в международном аэропорту Рафаэль Эрнандес на севере Пуэрто-Рико, в 20-х числах декабря были замечены несущими десять ракет Hellfire вместо четырех в стандартной комплектации.

Дроны имеют дальность действия 1 тыс. 850 км и скорость более 420 км в час. На американской территории на Карибах размещено десять таких летательных аппаратов.

Как отмечает издание, такие полеты с максимальным боекомплектом проходят на фоне сообщений о том, что ЦРУ недавно осуществило первую в своем роде тайную атаку на объект в Венесуэле с использованием беспилотного летательного аппарата неустановленного типа.

Президент США Дональд Трамп в понедельник в беседе с журналистами в Мар-а-Лаго заявил, что Соединенные Штаты на прошлой неделе уничтожили крупный объект в Венесуэле, где на лодки загружались наркотики, но не предоставил подробностей об этой операции и о том, кто ее проводил.

Как сообщил телеканал CNN, ссылаясь на информированные источники, операция, которая стала первой атакой внутри Венесуэлы, была проведена ЦРУ с использованием дрона. Удар был нанесен по удаленному причалу на побережье Венесуэлы, который, по мнению американских властей, использовался венесуэльской бандой Tren de Aragua для хранения наркотиков и их перегрузки на суда для дальнейшей транспортировки. Президент США санкционировал проведение ЦРУ тайных операций на территории Венесуэлы еще в октябре.

По мнению издания, увеличение количества ракет Hellfire на борту беспилотников MQ-9, вылетающих с Пуэрто-Рико, подтверждает растущие опасения, что операции США в регионе, в частности, в отношении Венесуэлы, вступают в новую, более масштабную фазу.

Кроме того, издание не исключает, что MQ-9 Reaper, а также самолеты АC-130J, оснащенные 30-мм и 105-мм пушками и ракетами Hellfire, могут также быть задействованы в нанесении ударов по катерам, подозреваемым в перевозке наркотиков. С сентября американские военные уже уничтожили 36 таких судов, убив 115 человек.