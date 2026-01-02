Дональд Трамп заявил об отличном состоянии здоровья

Президент США Дональд Трамп Фото: Roberto Schmidt/Getty Images

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что врачи не обнаружили у него проблем со здоровьем.

"Врачи Белого дома сейчас сообщили, что у меня отличное здоровье. Также они сказали, что в третий раз подряд я сдал на "отлично" тест на когнитивные способности. Это означает, что я правильно ответил на 100% вопросов", - написал он в соцсети Truth Social.

Также 79-летний Трамп подчеркнул, что считает необходимым, чтобы подобные тесты на когнитивные способности в обязательном порядке проходили все кандидаты в президенты и вице-президенты США. "Нашей великой страной не должны управлять глупые или некомпетентные люди", - добавил глава государства.

В прошлом году некоторые американские СМИ публиковали предположения о том, что состояние здоровья Трампа ухудшается. В частности, они обращали внимание на то, что он стал часто сидеть с закрытыми глазами на совещаниях - со стороны это выглядело так, как будто президент дремлет. Кроме того, журналисты обращали внимание на отекшие ноги президента и на маскируемые гримом синяки на его руках. Кроме того, ряд СМИ полагал, что врачи Трампа недостаточно транспарентны, когда сообщают о его состоянии здоровья.

Между тем, накануне Трамп в интервью газете The Wall Street Journal рассказал, что ежедневно принимает дозу аспирина больше, чем рекомендуют врачи, объяснив этим появление синяков на руках.