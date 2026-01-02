Поиск

Эрдоган планирует 5 января обсудить с Трампом украинский конфликт и ситуацию в Газе

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу сообщил, что намерен провести 5 января телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить, в том числе украинский конфликт.

"У меня будет телефонный разговор с президентом Трампом в понедельник", - приводит агентство Anadolu слова Эрдогана.

Турецкий лидер отметил, что среди тем, которые он планирует обсудить, - ситуация на Украине и в секторе Газа.

Эрдоган подчеркнул, что находится в тесном контакте со всеми сторонами, имеющими отношение к украинскому кризису, в том числе с западными странами.

По его словам, глава МИД Турции Хакан Фидан на следующей неделе будет присутствовать на встрече "коалиции желающих", которая пройдет в Париже.

