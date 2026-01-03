Президент Колумбии приказал направить военных на границу с Венесуэлой

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что по итогам заседания совета безопасности власти страны приняли решение развернуть служащих вооруженных сил на границе с Венесуэлой.

"На границу направляют вооруженные силы, а также все имеющиеся ресурсы на случай притока беженцев", - написал он в соцсети X.

Петро добавил, что Колумбия не приемлет агрессивных действий в отношении Венесуэлы и Латинской Америки, и намерена инициировать заседание СБ ООН.

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные провели широкомасштабную атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жену.

Петро привел в соцсети X данные, согласно которым удары пришлись по десятку объектов в Венесуэле. В основном это военные базы и аэропорты. В частности, одной из целей стала главная база венесуэльских военных - "Форт Тиуна" в Каракасе.