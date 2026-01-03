CNN узнал, что США не предупреждали Колумбию о готовившейся операции в Венесуэле

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Власти США не направляли Колумбии заблаговременное предупреждение о намерении провести операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил в субботу телеканал CNN со ссылкой на источник.

"По словам колумбийского источника, США не направляли предупреждение Колумбии прежде, чем начать операцию в Венесуэле. Однако в Колумбии знали о потенциальных планах по захвату Мадуро", - говорится в сообщении.

Однако, отметил собеседник CNN, в Боготе не имели информации о том, как и когда США намерены пленить Мадуро.

Источник добавил, что Колумбия направляет войска на границу с Венесуэлой не только в связи с возможным притоком беженцев, но и для сдерживания колумбийской леворадикальной Армии национального освобождения, которая выступила против вмешательства США в дела Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп утром в субботу заявил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны Мадуро и его жену. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обещал инициировать созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с атакой США.