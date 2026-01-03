Президент США не планирует военных операций против Кубы

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен проводить военные операции против властей Кубы.

"Нет, потому что власти Кубы рухнут сами. Дела у Кубы идут плохо", - сказал он в интервью газете New York Post, отвечая на вопрос, намерен ли он предпринимать силовые действия на кубинской территории.

Трамп добавил, что Гавана сильно зависела от Каракаса в том, что касается экономической поддержки и поставок энергоресурсов.