Иностранные государства согласились выдать РФ 163 человека за 11 месяцев

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ более 500 раз обращалась к иностранным государствам за выдачей подозреваемых и обвиняемых, было удовлетворено 163 российских запроса, сообщил "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

"В компетентные органы иностранных государств за указанный период (11 месяцев 2025 года - ИФ) Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено 530 запросов о выдаче, удовлетворено 163 российских запроса, в том числе о выдаче для уголовного преследования или исполнения приговора, о получении дополнительного согласия на привлечение к уголовной ответственности", - сказали в Генпрокуратуре.

Иностранными государствами отказано в удовлетворении 109 запросов о выдаче, из них государствами - участниками СНГ - 19, государствами "дальнего зарубежья" - 90, в том числе Польшей - 18 человек, Болгарией - 11, Чехией - 9, Австрией - 7, Румынией - 6, Германией - 5, Хорватией - 5.

"Остальные запросы находятся на рассмотрении", - сообщили в ведомстве.

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, "существенных проблем при взаимодействии с компетентными органами государств - участников СНГ в сфере экстрадиции не имеется". Незначительные отказы этих стран в удовлетворении российских запросов "обусловлены объективными причинами, предусмотренными международными договорами и внутренним законодательством - наличие у лица гражданства запрашиваемого государства, отсутствие состава преступления по законодательству запрашиваемого государства, истечение сроков давности уголовного преследования", пояснили в Генпрокуратуре. Там добавили, что из 163 удовлетворенных запросов о выдаче 112 решений принято компетентными органами государств - участников СНГ, 51 - стран "дальнего зарубежья".

"Например, положительные решения по российским запросам о выдаче в текущем году принимались компетентными органами Черногории, Республик Коста- Рика, Перу, Индонезия, Эквадор, Греции, ОАЭ и других", - сообщили в надзорном ведомстве.