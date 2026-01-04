Поиск

Нетаньяху призвал вывезти обогащенный уран из Ирана

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Ядерные материалы необходимо вывезти из Ирана, также нужно обеспечить полноценное слежение за объектами его атомной программы, заявил в воскресенье израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

На заседании правительства премьер отметил, что Иран был одной из тем его переговоров на прошлой неделе с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы подтвердили нашу совместную позицию, согласно которой в Иране не должно быть обогащения урана; также необходимо убрать из Ирана 400 кг обогащенных материалов, обеспечить строгий и подлинный надзор за его объектами", - цитирует The Times of Israel слова Нетаньяху.

В то же время премьер заявил о солидарности с проходящими в Иране акциями протеста и выразил надежду, что настает момент, "когда иранский народ берет свою судьбу в собственные руки".

Также Нетаньяху заявил о поддержке Израилем операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Премьер упомянул, что обсуждал с Трампом обстановку в секторе Газа. По словам Нетаньяху, Трамп твердо настроен на разоружение движения ХАМАС. "Других вариантов нет. Это необходимое, фундаментальное условие для выполнения мирного плана Трампа из 20 пунктов", - резюмировал премьер.

Израиль 13 июня 2025 года начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы Тегерана. Иран в ответ начал наносить удары по Израилю. 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент Трамп объявил о перемирии, на которое согласились Иран и Израиль.

В конце декабря на совместной пресс-конференции с Нетаньяху Трамп пообещал Ирану серьезные последствия в случае попыток возобновления ядерной программы Тегераном.

Израиль Иран Биньямин Нетаньяху
