Глава МИД Ирана отметил, что для переговоров с США еще не время

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи Фото: Stringer/picture alliance via Getty Images

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Подходящих условий для возобновления переговоров Ирана и США пока нет, заявил в среду глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Нынешняя ситуация не благоприятствует переговорам с США, из-за американской политики", - цитирует агентство Mehr слова Аракчи.

Он подчеркнул, что Иран никогда не отказывался от диалога с США, но его надо вести с уважением и учетом взаимных интересов, к чему Белый дом на данный момент не стремится.

Между тем главнокомандующий армией Ирана генерал-майор Амир Хатами заявил, что несмотря на враждебную риторику и попытки вмешательства во внутренние дела Ирана, боеготовность иранских военных выше, чем до конфликта с Израилем в июне 2025 года. Он заверил, что армия будет действовать в полную силу для защиты страны.

Также он заявил, что демонстранты в Иране, протестующие из-за экономических трудностей, не сотрудничают с погромщиками, не собираются идти на поводу пропаганды США и Израиля. Хатами приветствовал такую позицию участников протестов.

Израиль 13 июня 2025 года начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы Тегерана. Иран в ответ начал наносить удары по Израилю. 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о перемирии, на которое согласились Иран и Израиль.

В конце декабря на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп пообещал Ирану серьезные последствия в случае попыток возобновления его ядерной программы.