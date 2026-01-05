Поиск

Постпред США при ООН заявил, что Штаты хотят для Венесуэлы лучшего будущего

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - США желают лучшего будущего для Венесуэлы, заявил постпред США при ООН Майкл Уолтц.

"Мы верим, что лучшее будущее для народа Венесуэлы, всего региона и мира заключается в стабилизации ситуации в регионе и его превращении в намного лучшее и более безопасное место", - сказал постпред на заседании Совета Безопасности ООН.

Уолтц повторил слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что его страна не находится в состоянии войны с Венесуэлой. "Мы не вторгались в страну, это была лишь правоохранительная операция", - заявил Уолтц.

"Президент США как Верховный главнокомандующий несет ответственность за защиту американцев внутри страны и за рубежом от скрывающегося от правосудия человека, который несет прямую ответственность за наркотерроризм, в результате которого погибли сотни тысяч американцев и который вызвал дестабилизирующее насилие по всей нашей стране", - подчеркнул постпред.

По словам Уолтца, США имеют неопровержимые доказательства виновности президента Венесуэлы Николаса Мадуро в преступлениях.

Кроме того, он назвал Мадуро "так называемым президентом" и заявил, что тот с точки зрения США никогда не являлся легитимным главой государства.

"По факту, на протяжении многих лет Мадуро и его приспешники манипулировали избирательной системой Венесуэлы, чтобы сохранить свою незаконную власть", - сказал Уолтц.

Он напомнил, что США, ЕС и ряд стран латиноамериканского региона не признали легитимность переизбрания Мадуро после выборов 2024 года.

Мадуро и его жена были доставлены в Нью-Йорк после того, как были захвачены спецназом США в президентском дворце в Каракасе в субботу ночью в ходе американской военной операции против Венесуэлы.

В субботу днем (по местному времени) самолет ФБР с Мадуро и его женой на борту приземлился на авиабазе Стюарт Национальной гвардии в штате Нью-Йорк. Оттуда они были под конвоем доставлены на Манхэттен в управление по борьбе с наркотиками (DEA), а затем в федеральный следственный изолятор в Бруклине.

Хроника 03 – 05 января 2026 года Военная операция США в Венесуэле
