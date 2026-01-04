В ЕС заявили о необходимости соблюдать в Венесуэле принципы международного права

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В связи с действиями США в Венесуэле Европейский союз призывает всех участников к спокойствию и сдержанности, чтобы избежать эскалации и обеспечить мирное разрешение кризиса, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"ЕС напоминает, что при любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права и Устава ООН. Члены Совета Безопасности ООН несут особую ответственность за соблюдение этих принципов как опоры международной архитектуры безопасности", - говорится в заявлении Каллас, опубликованном вечером в воскресенье.

В нем отмечается, что Брюссель неоднократно заявлял о нелегитимности президента Венесуэлы Николаса Мадуро и выступал за мирный переход к демократии в стране при уважении к ее суверенитету.

"Право венесуэльского народа определять свое будущее должно уважаться. ЕС разделяет приоритет борьбы с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, которые представляют собой серьезную угрозу безопасности во всем мире. В то же время ЕС подчеркивает, что эти вызовы должны урегулироваться посредством постоянного сотрудничества в полном соответствии с международным правом и принципами территориальной целостности и суверенитета", - говорится в документе.

Каллас сообщила, что ЕС поддерживает тесный контакт с США, а также с региональными и международными партнерами "для поддержки и содействия диалогу со всеми заинтересованными сторонами, ведущему к согласованному, демократическому, инклюзивному и мирному решению кризиса под управлением самих венесуэльцев".

"Уважение воли венесуэльского народа остается единственным путем для восстановления демократии и разрешения нынешнего кризиса в Венесуэле. В этот критический момент крайне важно, чтобы все субъекты в полной мере соблюдали права человека и международное гуманитарное право", - подчеркивается в заявлении главы европейской дипломатии.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам также заявила, что все политические заключенные, содержащиеся в настоящее время в Венесуэле, должны быть освобождены. "Консульские органы государств-членов Евросоюза работают в тесной координации для защиты безопасности граждан ЕС, в том числе незаконно содержащихся под стражей в Венесуэле", - отметила Каллас.

Согласно заявлению, его поддерживают 26 государств-членов ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция. В этом списке нет 27-й страны Евросоюза - Венгрии.