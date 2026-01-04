Поиск

В ЕС заявили о необходимости соблюдать в Венесуэле принципы международного права

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В связи с действиями США в Венесуэле Европейский союз призывает всех участников к спокойствию и сдержанности, чтобы избежать эскалации и обеспечить мирное разрешение кризиса, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"ЕС напоминает, что при любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права и Устава ООН. Члены Совета Безопасности ООН несут особую ответственность за соблюдение этих принципов как опоры международной архитектуры безопасности", - говорится в заявлении Каллас, опубликованном вечером в воскресенье.

В нем отмечается, что Брюссель неоднократно заявлял о нелегитимности президента Венесуэлы Николаса Мадуро и выступал за мирный переход к демократии в стране при уважении к ее суверенитету.

"Право венесуэльского народа определять свое будущее должно уважаться. ЕС разделяет приоритет борьбы с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, которые представляют собой серьезную угрозу безопасности во всем мире. В то же время ЕС подчеркивает, что эти вызовы должны урегулироваться посредством постоянного сотрудничества в полном соответствии с международным правом и принципами территориальной целостности и суверенитета", - говорится в документе.

Каллас сообщила, что ЕС поддерживает тесный контакт с США, а также с региональными и международными партнерами "для поддержки и содействия диалогу со всеми заинтересованными сторонами, ведущему к согласованному, демократическому, инклюзивному и мирному решению кризиса под управлением самих венесуэльцев".

"Уважение воли венесуэльского народа остается единственным путем для восстановления демократии и разрешения нынешнего кризиса в Венесуэле. В этот критический момент крайне важно, чтобы все субъекты в полной мере соблюдали права человека и международное гуманитарное право", - подчеркивается в заявлении главы европейской дипломатии.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам также заявила, что все политические заключенные, содержащиеся в настоящее время в Венесуэле, должны быть освобождены. "Консульские органы государств-членов Евросоюза работают в тесной координации для защиты безопасности граждан ЕС, в том числе незаконно содержащихся под стражей в Венесуэле", - отметила Каллас.

Согласно заявлению, его поддерживают 26 государств-членов ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция. В этом списке нет 27-й страны Евросоюза - Венгрии.

Хроника 03 – 04 января 2026 года Военная операция США в Венесуэле
ЕС Венесуэлла Кая Каллас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что Гренландия нужна США для обороны

 Трамп заявил, что Гренландия нужна США для обороны

Трамп пригрозил принять меры против Делси Родригес, если она не будет сотрудничать

Что произошло за день: воскресенье, 4 января

Сенатор США сообщил о переговорах Рубио с Венесуэлой о создании временного правительства

Рубио посчитал преждевременными разговоры о выборах в Венесуэле

 Рубио посчитал преждевременными разговоры о выборах в Венесуэле

Рубио назвал огромной проблемой правительство Кубы

 Рубио назвал огромной проблемой правительство Кубы

Авиакомпании возобновляют перелеты над Карибским морем

 Авиакомпании возобновляют перелеты над Карибским морем

ОПЕК+ сохранит декабрьские квоты по добыче нефти на февраль и март 2026 года

 ОПЕК+ сохранит декабрьские квоты по добыче нефти на февраль и март 2026 года

Франция завершает создание эскадрильи боевых дронов

Директор Института Латинской Америки: пока судьба всех активов в Венесуэле остается неизменной
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 64 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8056 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });