Трамп заявил, что разговоры о выборах в Венесуэле преждевременны

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что прежде чем говорить о выборах в Венесуэле, в стране должны быть восстановлены "закон и порядок".

"Мы должны управлять страной, соблюдая закон и порядок. Мы должны управлять страной, в которой мы можем воспользоваться преимуществами экономики, которая у них есть, - это ценная нефть и другие ценные вещи", - сказал Трамп в интервью New York Post.

По его мнению, в данный момент экономика Венесуэлы находится на грани краха, он назвал ее "страной третьего мира".

Что касается представителей оппозиции, которые могли бы прийти на место Николаса Мадуро, Трамп выразил мнение, что на данный момент никто из них не пользуется достаточной поддержкой необходимой для руководства страной.

В частности, говоря об одном из лидеров оппозиции, лауреате Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо, американский президент сказал: "Я не думаю, что у нее есть поддержка людей, которая ей необходима".

При этом Трамп отметил, что она ему очень нравится и "могла бы выиграть выборы, только если бы я ее поддержал".

3 января американский спецназ захватил в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его доставили в США, где ему предъявят обвинение в участии в наркоторговле.

Трамп заверил, что США возьмут на себя руководство Венесуэлой, пока не проведут "безопасный" переход власти в этой стране. По словам американского лидера, временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес согласилась сотрудничать с Вашингтоном.