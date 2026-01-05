Лидер КНР выступает за укрепление сотрудничества с ЕС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Китай выступает за укрепление сотрудничества с Евросоюзом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай и ЕС должны исходить из долгосрочных интересов, сохранять характер партнёрских отношений, объективно и рационально относиться к разногласиям и разрешать их, добиваясь взаимовыгодного сотрудничества", - приводит агентство "Синьхуа" высказывания китайского лидера на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Пекине.

По словам председателя КНР, "Китай и Ирландия обе поддерживают мультилатерализм и выступают за международную справедливость и равенство". Он призвал "укреплять координацию и сотрудничество в международных делах, совместно отстаивать авторитет ООН и делать глобальную систему управления более справедливой и рациональной".



