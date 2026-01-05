Заседание Совета глав МВД стран СНГ пройдёт в Душанбе

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Очередное заседание Совета министров внутренних дел стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2026 году состоится в Душанбе, сообщает пресс-центр министерства внутренних дел Таджикистана.

В ходе заседания планируется обсудить перспективы приоритетного сотрудничества между министерствами внутренних дел государств СНГ, вопросы реализации межгосударственных программ по борьбе с преступностью, а также другие актуальные аспекты взаимодействия ведомств стран Содружества.

В 2025 году заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ прошло в Санкт-Петербурге.

В состав СНГ входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия и Таджикистан.