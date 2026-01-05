Поиск

США сосредоточатся на пяти ключевых ядерных программах

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в рамках проводимой масштабной модернизации всего ядерного арсенала в предстоящие годы сосредоточатся на реализации пяти ключевых программ, следует из данных Федерации американских ученых и Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA).

Речь идет о программах модернизации ядерных авиабомб, боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования, крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также о создании совершенно новой боеголовки W93 для баллистических ракет стратегических подлодок класса Columbia.

В частности, в минувшем году начата программа модернизации авиабомбы B61 до варианта B61-13 мощностью 360 килотонн. Ими будут оснащаться стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и создаваемые B-21 Raider. Всего планируется произвести несколько десятков таких авиабомб. Уже изготовлена их первая партия по этой программе, которая будет завершена к 2028 году.

Соединенные Штаты произвели первую опытную партию модифицированных ядерных боеголовок в рамках программы W87-1 для оснащения перспективной межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования LGM-35 Sentinel. Они будут развернуты на носителе в начале 2030-х годов.

В 2027 году будет начата программа производства ядерных боеголовок W80-4 (на основе боеголовки W-80) для новой крылатой ракеты большой дальности воздушного базирования AGM-181 LRSO различной мощностью от 5 до 50 килотонн. Такой ракетой с 2030 года будут оснащаться стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress и B-21 Raider. ВВС США планируют закупить 1087 ракет.

В начале 2030-х годов планируется начать программы производства ядерных боеголовок для перспективных крылатых ракет подводных лодок SLCM-N, а также термоядерной боеголовки W93 мощностью до 455 килотонн для модернизированных баллистических ракет Trident II (D5LE и D5LE2) для строящихся 12 подлодок класса Columbia.

NNSA в 2025 году завершила программы производства модернизированных авиабомб B61-12 для тактической авиации мощностью 50 килотонн и боеголовок W88 Alt 370 для переоснащения баллистических ракет UGM-133A Trident II на стратегических подлодках класса Ohio. Каждая разделяющаяся головная часть ракеты может нести до восьми термоядерных боеголовок W88 Alt 370 мощностью 475 килотонн. Всего произведено 400 таких боеголовок.

В 2025 году Бюджетное управление Конгресса США подсчитало, что в течение следующих 10 лет программы по эксплуатации и модернизации ядерных сил обойдутся в $946 млрд.

В оборонном бюджете на 2026 год непосредственно на программы модернизации ядерного арсенала США выделено в общей сложности $2,8 млрд. Из них, в частности, на разработку боеголовки для крылатых ракет AGM-181 LRSO направлено $1,3 млрд, на боеголовки W93 - $807 млн и на боеголовку W87-1 - $649 млн.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия и мир: 2026. Тренды экономики

Оптоволоконный кабель между Литвой и Латвией поврежден в Балтийском море

Трамп не поддержал Мачадо, так как она не уступила ему Нобелевскую премию мира

 Трамп не поддержал Мачадо, так как она не уступила ему Нобелевскую премию мира

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 января

Премьер Дании призвала Трампа прекратить угрожать Гренландии

 Премьер Дании призвала Трампа прекратить угрожать Гренландии

Трамп не исключает проведение операции против президента Колумбии

Сирия и Израиль проведут переговоры по безопасности в понедельник в Париже

Мадуро предстанет перед американским федеральным судом в Нью-Йорке в понедельник

 Мадуро предстанет перед американским федеральным судом в Нью-Йорке в понедельник

Трамп заявил, что Гренландия нужна США для обороны

 Трамп заявил, что Гренландия нужна США для обороны

Трамп пригрозил принять меры против Делси Родригес, если она не будет сотрудничать
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8062 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 69 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });