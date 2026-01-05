США сосредоточатся на пяти ключевых ядерных программах

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в рамках проводимой масштабной модернизации всего ядерного арсенала в предстоящие годы сосредоточатся на реализации пяти ключевых программ, следует из данных Федерации американских ученых и Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA).

Речь идет о программах модернизации ядерных авиабомб, боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования, крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также о создании совершенно новой боеголовки W93 для баллистических ракет стратегических подлодок класса Columbia.

В частности, в минувшем году начата программа модернизации авиабомбы B61 до варианта B61-13 мощностью 360 килотонн. Ими будут оснащаться стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и создаваемые B-21 Raider. Всего планируется произвести несколько десятков таких авиабомб. Уже изготовлена их первая партия по этой программе, которая будет завершена к 2028 году.

Соединенные Штаты произвели первую опытную партию модифицированных ядерных боеголовок в рамках программы W87-1 для оснащения перспективной межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования LGM-35 Sentinel. Они будут развернуты на носителе в начале 2030-х годов.

В 2027 году будет начата программа производства ядерных боеголовок W80-4 (на основе боеголовки W-80) для новой крылатой ракеты большой дальности воздушного базирования AGM-181 LRSO различной мощностью от 5 до 50 килотонн. Такой ракетой с 2030 года будут оснащаться стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress и B-21 Raider. ВВС США планируют закупить 1087 ракет.

В начале 2030-х годов планируется начать программы производства ядерных боеголовок для перспективных крылатых ракет подводных лодок SLCM-N, а также термоядерной боеголовки W93 мощностью до 455 килотонн для модернизированных баллистических ракет Trident II (D5LE и D5LE2) для строящихся 12 подлодок класса Columbia.

NNSA в 2025 году завершила программы производства модернизированных авиабомб B61-12 для тактической авиации мощностью 50 килотонн и боеголовок W88 Alt 370 для переоснащения баллистических ракет UGM-133A Trident II на стратегических подлодках класса Ohio. Каждая разделяющаяся головная часть ракеты может нести до восьми термоядерных боеголовок W88 Alt 370 мощностью 475 килотонн. Всего произведено 400 таких боеголовок.

В 2025 году Бюджетное управление Конгресса США подсчитало, что в течение следующих 10 лет программы по эксплуатации и модернизации ядерных сил обойдутся в $946 млрд.

В оборонном бюджете на 2026 год непосредственно на программы модернизации ядерного арсенала США выделено в общей сложности $2,8 млрд. Из них, в частности, на разработку боеголовки для крылатых ракет AGM-181 LRSO направлено $1,3 млрд, на боеголовки W93 - $807 млн и на боеголовку W87-1 - $649 млн.