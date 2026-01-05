Главы Евросовета и Еврокомиссии посетят ряд стран Ближнего Востока

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетят 8 и 9 января Иорданию, Сирию и Ливан, сообщила в понедельник пресс-служба Евросовета.

8 января главы ведущих институтов ЕС будут представлять Евросоюз в Аммане на первом в истории саммите с Иорданией.

Как следует из объявления пресс-службы, саммит будет посвящен "двусторонним отношениям и дальнейшему углублению политического и экономического партнерства". Лидеры также обсудят "текущие глобальные вызовы, включая ситуацию на Ближнем Востоке, Украину, безопасность, торговлю и миграцию".

9 января Кошта и фон дер Ляйен посетят Сирию и Ливан.

В Дамаске они встретятся с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Позже в тот же день назначена встреча в Бейруте с президентом Ливана Жозефом Ауном, сообщили в Брюсселе.