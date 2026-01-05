Эрдоган заявил, что предостерег Трампа от рискованных действий в Венесуэле

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвал его не совершать действий, которые могут привести к большей дестабилизации Венесуэлы, сообщает в понедельник Associated Press.

Агентство информирует, что в телеобращении Эрдоган подчеркнул, что Турция не одобряет действий, нарушающих легитимность политической власти или международное право, и предупредил, что дальнейшие такие шаги "рискованны и могут привести к серьезным осложнениям на глобальном уровне".

"Турция и турецкий народ будут продолжать поддерживать дружественный венесуэльский народ в его борьбе за процветание, мир и развитие", - сказал Эрдоган.

Анкара поддерживает тесные связи с Каракасом. Находящийся под стражей в США президент Венесуэлы Николас Мадуро несколько раз посещал Турцию.