США заявляют о своей непричастности к стрельбе в центре Каракаса

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - США не имеют отношения к стрельбе, звуки которой были слышны в понедельник вечером в столице Венесуэлы возле президентского дворца Мирафлорес, сообщает телеканал CNN.

Представитель Белого дома заявил телеканалу, что американские власти внимательно отслеживают сообщения из Венесуэлы о стрельбе, но отметил, что "США не причастны".

По данным одного из источников телеканала, выстрелы были слышны недалеко от проспекта Урданета вблизи президентского дворца Мирафлорес.

CNN отмечает, что стрельба была связана с продолжающейся неразберихой между различными группами безопасности, действующими вблизи президентского дворца Мирафлорес.

На данный момент ситуация находится "под контролем", сообщает телеканал.