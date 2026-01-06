Спикер парламента Грузии озвучил позицию властей страны в связи с событиями в Венесуэле

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что власти Грузии не будут отклоняться от политики мира и не станут вмешиваться в чужие сценарии.

"Международная буря, разразившаяся в первые дни января в Венесуэле и, похоже, только набирающая силу, еще больше укрепила наш план на 2026 год - не отклоняться от политики мира и не вмешиваться в чужие сценарии", - написал он в соцсетях.

По его словам, грузинские власти пользуются поддержкой людей, желающих мира и процветания единой Грузии.

Спикер парламента напомнил, что Венесуэла была одной из стран, не признающих территориальную целостность Грузии.

"Государства и правительства, не признающие территориальную целостность Грузии, никогда не смогут быть друзьями грузинского народа", - написал Папуашвили.