Эксперты сообщили о размещении США в Европе около 100 модифицированных ядерных авиабомб

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты размести на шести базах в Европе около 100 модернизированных тактических ядерных авиабомб B61 в версии B61-12, следует из данных Бюллетеня ученых-атомщиков и Федерации американских ученых.

По 10-15 ядерных авиабомб размещены на авиабазах в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды) и Геди (Италия) и по 20-30 бомб на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция). Их могут нести тактические истребители F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.

Авиабомбы B61-12, которые пришли на смену вариантам 3, 4, 7 и 10, обладают по сравнению с ними меньшей мощностью (0,3-50 килотонн). Однако она компенсируется за счет нового хвостового оперения, которое делает авиабомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать ее с парашютом, а сбрасывать заряд с самолета, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

В январе прошлого года Национальное агентства США по ядерной безопасности (NNSA), отвечающего за производство ядерного оружия, сообщило о начале развертывание этих авиабомб в Европе. "Новые B61-12 в полном масштабе размещаются на передовых рубежах", - заявила бывшая тогда главой NNSA Джилл Хруби.

По данным NNSA, Пентагон в декабре 2024 года получил финальную партию этих модернизированных ядерных авиабомб. Общее количество авиабомб с новым плутониевым сердечником, производившихся в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж, штат Теннесси, не раскрывается.

Эксперты не исключают, что 15-20 авиабомб B61-12 также размещены на авиабазе Лейкенхит в Великобритании. В этом случае количество американских тактических ядерных авиабомб в Европе может достигать примерно 120 единиц. В июле прошлого года Лондон рассматривал вопрос о приобретении американских истребителей, способных нести ядерные бомбы.