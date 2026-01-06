Поиск

Эксперты сообщили о размещении США в Европе около 100 модифицированных ядерных авиабомб

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты размести на шести базах в Европе около 100 модернизированных тактических ядерных авиабомб B61 в версии B61-12, следует из данных Бюллетеня ученых-атомщиков и Федерации американских ученых.

По 10-15 ядерных авиабомб размещены на авиабазах в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды) и Геди (Италия) и по 20-30 бомб на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция). Их могут нести тактические истребители F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.

Авиабомбы B61-12, которые пришли на смену вариантам 3, 4, 7 и 10, обладают по сравнению с ними меньшей мощностью (0,3-50 килотонн). Однако она компенсируется за счет нового хвостового оперения, которое делает авиабомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать ее с парашютом, а сбрасывать заряд с самолета, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

В январе прошлого года Национальное агентства США по ядерной безопасности (NNSA), отвечающего за производство ядерного оружия, сообщило о начале развертывание этих авиабомб в Европе. "Новые B61-12 в полном масштабе размещаются на передовых рубежах", - заявила бывшая тогда главой NNSA Джилл Хруби.

По данным NNSA, Пентагон в декабре 2024 года получил финальную партию этих модернизированных ядерных авиабомб. Общее количество авиабомб с новым плутониевым сердечником, производившихся в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж, штат Теннесси, не раскрывается.

Эксперты не исключают, что 15-20 авиабомб B61-12 также размещены на авиабазе Лейкенхит в Великобритании. В этом случае количество американских тактических ядерных авиабомб в Европе может достигать примерно 120 единиц. В июле прошлого года Лондон рассматривал вопрос о приобретении американских истребителей, способных нести ядерные бомбы.

США Европа B61-12 В61 NNSA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС продолжит контакты с властями Венесуэлы

Россия и мир: 2026. Тренды внешней политики

Премьер Дании предположила, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО

 Премьер Дании предположила, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО

Что случилось этой ночью: вторник, 6 января

Уолл-стрит начала неделю в плюсе

 Уолл-стрит начала неделю в плюсе

Трамп заявил, что восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы потребует средств

 Трамп заявил, что восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы потребует средств

Трамп заявил, что выборов в Венесуэле в ближайший месяц не будет

У православных христиан наступил рождественский сочельник

 У православных христиан наступил рождественский сочельник

Делси Родригес стала временным президентом Венесуэлы

Госдеп США объявил всё Западное полушарие "зоной американских интересов"
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 89 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8070 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });