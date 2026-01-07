В Эстонии планируют достроить инфраструктуру на границе с РФ к концу 2027 г.

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Строительство пограничной инфраструктуры на восточной границе Эстонии планируется завершить к концу 2027 года, заявил в среду глава Департамента полиции и пограничной охраны страны Вейко Коммусаар.

"Департамент полиции и пограничной охраны планирует завершить все работы, связанные со строительством пограничной инфраструктуры на восточной границе, к концу 2027 года", - сказал он порталу ERR.

Ранее предполагалось завершить строительство пограничной инфраструктуры в 2025 году.

По словам главы департамента, в 2025 году завершено строительство пограничного забора на тех участках, "где его установка была необходима и разумна ввиду природных особенностей". На реках, озерах и болотистых местах, где нет инфраструктуры, граница охраняется другими методами.

"Цель Совета полиции и пограничной охраны - продолжить запланированные на 2026 и 2027 годы мероприятия по строительству восточной границы в полном объеме", - заявил Коммусаар.

Ведутся работы по строительству подъездных и патрульных дорог, установке забора, наблюдательных мачт, а также созданию инфраструктуры для видеонаблюдения. Предстоит решить задачи с развитием инфраструктуры наземной границы и технического надзора в тех местах, где ранее предполагалось отложить строительство по соображениям экономии. Так, в 2026 году пограничный забор будет установлен на землях, изначально планировавшихся к обмену с Россией.

На пограничной реке Нарва в дополнение к пяти уже установленным мониторинговым позициям будут построены дополнительные девять с необходимой инфраструктурой.