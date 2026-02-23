Евросоюз внес в санкционные списки по РФ еще восемь человек

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Власти Евросоюза в понедельник объявили о решении ввести санкции против восьми человек, имеющих отношение к судебной и уголовно-исполнительной системам, говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в "Официальном журнале" союза.

В санкционные списки добавили начальников трех исправительных колоний, начальника следственного изолятора; двоих судей, прокурора и старшего следователя из Санкт-Петербурга.