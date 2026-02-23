Новое правительство Нидерландов принесло присягу

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Король Нидерландов Виллем-Александр привел к присяге правительство меньшинства во главе с самым молодым премьером в истории страны 38-летним главой партии D66 Робом Йеттеном, сообщает Associated Press (AP).

Кроме D66 в правящую коалицию входят праволиберальная Народная партия за свободу и демократию и партия Христианско-демократический призыв. У них 66 из 150 мест в нижней палате парламента (палате представителей), поэтому коалиции придется вести переговоры с оппозицией для принятия законов

Однако крупнейший оппозиционный левоцентристский альянс "Зеленые левые - Партия труда" уже выразили недовольство в связи с планами Йетенна урезать расходы на здравоохранение и социальные расходы.

Ранее Йеттен обещал продолжать поддержку Украины. Он заявлял о стремлении усилить влияние Нидерландов в Европе, которое, по мнению наблюдателей, сократилось при предыдущих правительствах. В то же время Йеттен высказывался в пользу укрепления сотрудничества между странами Европы, подчеркивал важность отношений с США - с важным торговым партнером Нидерландов.

В конце января сообщалось, что новая правящая коалиция в Нидерландах планирует с 2027 года направлять в год на поддержку Украины 3,4 млрд евро. Также, согласно правительственным планам, оборонные затраты должны вырасти до 3,5% от ВВП к 2035 году. Численность вооруженных сил планируется увеличить до 122 тыс. человек; в случае нехватки добровольцев правительство может частично восстановить воинскую повинность.