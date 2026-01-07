Пожар со взрывом произошел на нефтебазе SOCAR Petroleum

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Пожар, сопровождавшийся взрывом, произошел в среду в Газахском районе на западе Азербайджана на нефтебазе, принадлежащей ЗАО "SOCAR Petroleum" ("дочка" SOCAR/ГНКАР, Госнефтекомпании Азербайджана).

"Инцидент произошел на территории нефтебазы №7 компании SOCAR Petroleum. Взрыв произошел во время процесса заправки автомобиля, перевозящего топливо. (...) Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня, локализовать его в кратчайшие сроки и полностью ликвидировать возгорание", - говорится в сообщении компании в соцсети.

Компания сообщила, что в результате происшествия погиб работник нефтебазы, который работал в должности фильтровщика-заправщика.

В настоящее время выясняются причины возникновения пожара.