Пожар со взрывом произошел на нефтебазе SOCAR Petroleum

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Пожар, сопровождавшийся взрывом, произошел в среду в Газахском районе на западе Азербайджана на нефтебазе, принадлежащей ЗАО "SOCAR Petroleum" ("дочка" SOCAR/ГНКАР, Госнефтекомпании Азербайджана).

"Инцидент произошел на территории нефтебазы №7 компании SOCAR Petroleum. Взрыв произошел во время процесса заправки автомобиля, перевозящего топливо. (...) Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня, локализовать его в кратчайшие сроки и полностью ликвидировать возгорание", - говорится в сообщении компании в соцсети.

Компания сообщила, что в результате происшествия погиб работник нефтебазы, который работал в должности фильтровщика-заправщика.

В настоящее время выясняются причины возникновения пожара.

ЗАО "SOCAR Petroleum" было основано в 2008 году с целью организации закупок и реализации нефтегазовой продукции и оказания услуг по поставкам на территории Азербайджана под брендом SOCAR.

В настоящее время на долю "SOCAR Petroleum" приходится 71 АЗС. Компания также имеет терминал компримированного (сжатого) природного газа и 13 баз нефтяных терминалов, 11 из которых работают в регионах, а 2 - в Баку.

Азербайджан SOCAR
