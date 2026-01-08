Рубио обсудил с коллегами по G7 обеспечение перехода власти в Венесуэле

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио поговорил с министрами иностранных дел стран "большой семерки" о ситуации вокруг Венесуэлы, сообщили в Госдепартаменте.

Согласно релизу, главы внешнеполитических ведомств "обсудили операции США по борьбе с наркотиками в Карибском море, арест Николаса Мадуро и необходимость обеспечения надлежащего и разумного перехода власти в Венесуэле".

Кроме того, стороны подтвердили поддержку переговорного процесса по украинскому урегулированию.