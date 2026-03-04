Поиск

Куба предъявила обвинения экипажу перехваченного у берегов страны катера из США

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Членам экипажа американского катера, незаконно вторгшегося в кубинские территориальные воды в конце февраля, генеральная прокуратура Кубы предъявила обвинения в терроризме, сообщает информационный портал Cubadebate.

"Генеральная прокуратура Кубы курирует уголовное дело, возбужденное Специализированным подразделением по расследованию преступлений против государственной безопасности при МВД, связанное с попыткой проникновения на территорию страны, произошедшей 25 февраля в северной части провинции Вилья-Клара с целью совершения террористических актов", - говорится в сообщении.

"Шести участникам предъявлены официальные обвинения в совершении террористических преступлений в соответствии с Уголовным кодексом. Прокуратура распорядилась о заключении их под стражу до суда", - отмечается в нем.

Ранее кубинские СМИ сообщали, что инцидент произошел в десяти морских милях от побережья Кубы, катер проник вглубь территориальных вод страны более чем на одну милю, где был перехвачен катером кубинских пограничников. Американскому катеру было передано сообщение остановиться, но он продолжил движение на юг в сторону побережья Кубы. С него открыли огонь по пограничникам. В результате перестрелки погибли четыре человека на американском катере, шестеро получили ранения и были задержаны. Все они кубинцы, проживающие в США.

На катере был обнаружен внушительный арсенал оружия, в том числе винтовки с дальностью стрельбы до 800 м, пистолеты, 134 магазина и около 13 тыс. патронов разного калибра, а также беспилотник, оснащенный камерами, десять раций, холодное оружие и переносной генератор.

Власти Кубы считают, что за акцией стоит находящееся вне закона на Кубе "Движение 30 ноября", штаб-квартира которого расположена в США.

