NYT сообщила о серьезном повреждении ряда объектов ракетной программы Ирана

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Налеты США и Израиля нанесли значительный ущерб некоторым предприятиям, связанным с иранской программой баллистических ракет, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на данные спутниковых снимков.

"Анализ NYT выявил свидетельства разрушений на некоторых расположенных на поверхности предприятиях, имеющих отношение к баллистическим ракетам. На некоторых объектах ущерб значителен. К примеру, на ракетном объекте вблизи Керманшаха разрушено несколько строений", - информирует издание.

На территории комплекса Гермдерре на севере Ирана (провинция Альборз) минимум девять построек получили повреждения за две серии ударов с 28 февраля. Также под ударами оказались ракетные объекты в районе Исфахана, в том числе тот, на котором прошли восстановительные работы после ударов июня 2025 года.

Однако, уточняет NYT, газета не располагает другими средствами подтвердить ущерб ракетным заводам Ирана, кроме как спутниковыми снимками.

Газета напоминает, что в воскресенье Центральное командование ВС США признало использование бомбардировщиков B-2 для атак на укрепленные предприятия иранской ракетной программы. Эти самолеты могут нести противобункерные бомбы BLU-109, удары которых можно корректировать с помощью GPS или лазерного наведения.