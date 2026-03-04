Поиск

Военные Израиля заявили, что преемник Хаменеи тоже станет целью для них

Дым от авиаударов над Тегераном
Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Израильские военные будут считать целью любого нового верховного лидера Ирана, который придет на смену погибшему аятолле Али Хаменеи, заявил в среду министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Любой лидер, которого назначит иранский террористический режим, чтобы продолжить реализацию планов по уничтожению Израиля (...) без сомнения, будет целью на уничтожение", - приводит издание The Times of Israel слова министра.

"Не важно, каково его имя, и где он прячется", - прибавил Кац.

Он также пообещал, что Израиль и США продолжат реализацию мер, которые позволят народу Ирана свергнуть правительство страны.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля. В среду начнутся церемонии прощания с погибшим, они продлятся три дня.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщало, что Моджтаба Хаменеи - сын Али Хаменеи - является главным претендентом на пост своего отца.

Военная операция США и Израиля в Иране

12
Столб дыма, поднимающийся после удара по Тегерану
Хроника 28 февраля – 04 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Али Хаменеи Израиль Иран
