Иранский корабль затонул в водах Шри-Ланки

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Корабль ВМС Ирана IRIS Dena затонул в территориальных водах Шри-Ланки, 30 моряков эвакуированы, сообщает в среду Asia Net News.

"Власти подтвердили, что 30 моряков спасены с иранского фрегата IRIS Dena, который на рассвете подал сигнал бедствия, находясь в Индийском океане недалеко от Шри-Ланки", - информирует портал.

По сообщению главы МИД Шри-Ланки Виджитхи Херата, всего на борту находились 180 человек. Те, кого удалось спасти, доставлены в больницу.

Точная причина происшествия неизвестна.