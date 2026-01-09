Экипаж Crew-11 досрочно вернется на Землю из-за здоровья одного из астронавтов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - NASA приняло решение в ближайшие дни досрочно вернуть с МКС на Землю экипаж миссии Crew-11 в связи с состоянием здоровья одного из астронавтов, сообщил на пресс-конференции глава американского космического ведомства Джаред Айзекман.

По данным NASA, в среду днем у астронавта, имя которого не раскрывается, возникли проблемы со здоровьем на борту орбитального комплекса. Миссия Crew-11 прибыла на станцию 2 августа прошлого года на корабле Crew Dragon компании SpaceX. В ее состав входят астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финке, астронавт Японского космического агентства (JAXA) Кимия Юи и космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов.

Американские астронавты Кардман и Финке должны были в четверг выйти в открытый космос с борта МКС для проведения монтажных работ на внешней стороне орбитальной лаборатории. Но выход был отменен из-за ситуации на станции.

Доктор Джеймс Полк, главный специалист по здравоохранению и медицине NASA сообщил, что пациент в данный момент находится в стабильном состоянии. По словам Полка, "экстренности в его возвращении нет".

В настоящее время на борту МКС работает международный экипаж в составе семи человек. Помимо экипажа Crew-11 это космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс, которые 27 ноября прибыли на орбитальную лабораторию на российском пилотируемом корабле "Союз МС-28".