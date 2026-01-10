"Роскосмос" сообщил, что NASA планирует возвращение экипажа Crew-11 на 14 января

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Возвращение экипажа космического корабля Crew-11 на Землю NASA планирует 14 января, сообщила в субботу госкорпорация "Роскосмос".

В составе экипажа астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк, астронавт JAXA Кимия Юи и космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов.

"Точная дата возвращения зависит от готовности космического корабля, экипажа и погодных условий, - сообщает госкорпорация. - По информации NASA, досрочное возвращение экипажа связано с состоянием здоровья одного из астронавтов".