Глава Евросовета приветствовал утверждение соглашения между ЕС и МЕРКОСУР

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта считает, что утверждение в пятницу государствами-членами ЕС торгового соглашения с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) послужит к выгоде экономики Евросоюза.

"Я приветствую сегодняшнее решение Совета ЕС об утверждении соглашения между ЕС и МЕРКОСУР. Это соглашение выгодно для Европы. Оно приносит реальные выгоды европейским потребителям и предприятиям. Оно важно для суверенитета и стратегической автономии Европейского союза, этим соглашением ЕС способствует формированию глобальной экономики", - написал Кошта в соцсети X.

Кроме того, по его мнению, это соглашение "укрепляет права трудящихся, защиту окружающей среды и гарантии для европейских фермеров". "Оно демонстрирует, что основанные на правилах торговые партнерства выгодны обеим сторонам. Сегодня хороший день для Европы и наших партнеров по МЕРКОСУР", - заявил глава Европейского совета.

Совет ЕС опубликовал на своем сайте сообщение о том, что принял два решения, "разрешающих подписание Соглашения о партнерстве между ЕС и МЕРКОСУР (EMPA) и Временного торгового соглашения (ITA) между ЕС и МЕРКОСУР". По оценке совета, "вместе эти соглашения знаменуют собой важную веху в давних отношениях ЕС с партнерами по МЕРКОСУР - Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем, после вступления в силу они создадут основу для политического диалога, сотрудничества и торговых отношений в рамках модернизированного и всеобъемлющего партнерства".

К соглашению ЕС с МЕРКОСУР, историческим ядром которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, привели очень сложные и долгие переговоры, начавшиеся в 1999 году.

Решительными противниками этого соглашения были сельхозпроизводители Европы, выступавшие и выступающие категорически против него, считая, что оно наводнит страны ЕС дешевой латиноамериканской продукцией, к которой Евросоюз не будет предъявлять таких же строгих требований, как к продукции собственных аграриев.

В день саммита ЕС в Брюсселе 18 декабря 2025 года около 7,3 тыс. сельхозпроизводителей из разных стран ЕС и примерно 1 тыс. тракторов и другой сельхозтехники приняли участие в манифестации протеста в бельгийской столице против соглашения с МЕРКОСУР. Подобные протесты продолжаются по сей день.

Накануне голосования в Совете ЕС крупная сельскохозяйственная держава Франция присоединилась к группе стран-противниц этого соглашения: Австрии, Венгрии, Ирландии и Польши - сообщала газета Le Monde. Однако их голосов не хватило, чтобы блокировать подписание соглашения ЕС с МЕРКОСУР.