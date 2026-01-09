Поиск

Глава Евросовета приветствовал утверждение соглашения между ЕС и МЕРКОСУР

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта считает, что утверждение в пятницу государствами-членами ЕС торгового соглашения с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) послужит к выгоде экономики Евросоюза.

"Я приветствую сегодняшнее решение Совета ЕС об утверждении соглашения между ЕС и МЕРКОСУР. Это соглашение выгодно для Европы. Оно приносит реальные выгоды европейским потребителям и предприятиям. Оно важно для суверенитета и стратегической автономии Европейского союза, этим соглашением ЕС способствует формированию глобальной экономики", - написал Кошта в соцсети X.

Кроме того, по его мнению, это соглашение "укрепляет права трудящихся, защиту окружающей среды и гарантии для европейских фермеров". "Оно демонстрирует, что основанные на правилах торговые партнерства выгодны обеим сторонам. Сегодня хороший день для Европы и наших партнеров по МЕРКОСУР", - заявил глава Европейского совета.

Совет ЕС опубликовал на своем сайте сообщение о том, что принял два решения, "разрешающих подписание Соглашения о партнерстве между ЕС и МЕРКОСУР (EMPA) и Временного торгового соглашения (ITA) между ЕС и МЕРКОСУР". По оценке совета, "вместе эти соглашения знаменуют собой важную веху в давних отношениях ЕС с партнерами по МЕРКОСУР - Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем, после вступления в силу они создадут основу для политического диалога, сотрудничества и торговых отношений в рамках модернизированного и всеобъемлющего партнерства".

К соглашению ЕС с МЕРКОСУР, историческим ядром которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, привели очень сложные и долгие переговоры, начавшиеся в 1999 году.

Решительными противниками этого соглашения были сельхозпроизводители Европы, выступавшие и выступающие категорически против него, считая, что оно наводнит страны ЕС дешевой латиноамериканской продукцией, к которой Евросоюз не будет предъявлять таких же строгих требований, как к продукции собственных аграриев.

В день саммита ЕС в Брюсселе 18 декабря 2025 года около 7,3 тыс. сельхозпроизводителей из разных стран ЕС и примерно 1 тыс. тракторов и другой сельхозтехники приняли участие в манифестации протеста в бельгийской столице против соглашения с МЕРКОСУР. Подобные протесты продолжаются по сей день.

Накануне голосования в Совете ЕС крупная сельскохозяйственная держава Франция присоединилась к группе стран-противниц этого соглашения: Австрии, Венгрии, Ирландии и Польши - сообщала газета Le Monde. Однако их голосов не хватило, чтобы блокировать подписание соглашения ЕС с МЕРКОСУР.

Антониу Кошта Бразилия ЕС Евросоюз Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Большинство россиян покинули остров Сокотра

Что произошло за день: пятница, 9 января

Делегация США прибыла в Каракас для работ по возможному открытию посольства

Пришедший с Атлантики шторм обрушился на Британию и Францию

 Пришедший с Атлантики шторм обрушился на Британию и Францию

США сообщили о задержании танкера Olina

 США сообщили о задержании танкера Olina

РФ и Венесуэла подтвердили настрой на продолжение контактов по линии оборонных ведомств

ЕС и Сирия определили направления восстановления сотрудничества

Полный парад ближайших к Земле планет соберется около Солнца к 22 января

Глава Колумбии заявил, что страна рассчитывает на диалог с США, но готова и к партизанской войне

 Глава Колумбии заявил, что страна рассчитывает на диалог с США, но готова и к партизанской войне

Беспорядки в Иране: обстановка накаляется

 Беспорядки в Иране: обстановка накаляется
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8089 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 110 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });