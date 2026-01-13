Поиск

В Париже проходят манифестации фермеров против соглашения ЕС с МЕРКОСУР

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Примерно 350 тракторов въехали в столицу Франции в рамках акции протеста против соглашения ЕС с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР), сообщает во вторник телеканал BFM TV.

Участники демонстраций требуют упростить бюрократические процедуры для европейских сельхозпроизводителей и призывают принять конкретные и немедленные действия для защиты продовольственной независимости Франции, отмечает телеканал.

Тракторы заблокировали движение на нескольких автомобильных дорогах. На видеокадрах, распространенных французскими СМИ, видно, что фермеры едут, в частности, по Елисейским полям. Отмечается, что они направляются к зданию Национального собрания Франции.

9 января Совет ЕС принял два решения, "разрешающих подписание Соглашения о партнерстве между ЕС и МЕРКОСУР (EMPA) и Временного торгового соглашения (ITA) между ЕС и МЕРКОСУР". По оценке совета, "вместе эти соглашения знаменуют собой важную веху в давних отношениях ЕС с партнерами по МЕРКОСУР - Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем, после вступления в силу они создадут основу для политического диалога, сотрудничества и торговых отношений в рамках модернизированного и всеобъемлющего партнерства".

Решительными противниками этого соглашения являются сельхозпроизводители Европы, выступающие категорически против него, считая, что оно наводнит страны ЕС дешевой латиноамериканской продукцией, к которой Евросоюз не будет предъявлять таких же строгих требований, как к продукции собственных аграриев.

