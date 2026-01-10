Поиск

Президент Колумбии подтвердил предстоящую встречу с Трампом

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент Колумбии Густаво Петро подтвердил, что президент США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белом доме, колумбийский лидер надеется, что диалог Боготы и Вашингтона поможет предотвратить войну.

"Чтобы остановить мировую войну", - ответил Петро в интервью телеканалу CBS News на вопрос о том, зачем он едет на встречу в США.

Он отметил, что, если США что-то предпримут против него, это приведет к гражданской войне в Колумбии.

"Это, без сомнения, привело бы к гражданской войне, а также к враждебности по отношению к Соединенным Штатам. (...) Это было бы глупой политикой", - сказал президент Колумбии.

Говоря о Венесуэле, Петро выразил мнение, что, если контроль США за страной продлится больше года, "венесуэльское общество взорвется".

"И есть важный момент, который касается не столько Венесуэлы, сколько идеи о том, что Соединенные Штаты имеют право на ресурсы не только Латинской Америки, но и всего мира", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что примет президента Колумбии в Белом доме на первой неделе февраля.

"Я с нетерпением жду встречу с президентом Колумбии Густаво Петро, которая пройдет в Белом доме на первой неделе февраля", - написал Трамп в пятницу в соцсети Truth Social.

Отношения между Трампом и Петро в последние месяцы были напряженными. Колумбийский лидер часто выступал с критикой действий американского коллеги. Трамп, в свою очередь, обвинял Петро в де-факто участии в поставках наркотиков из Колумбии в США.

После недавней операции по поимке в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп предупредил, что и президенту Колумбии теперь следует проявлять осторожность.

Дональд Трамп США Венесуэла Колумбия
