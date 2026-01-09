В ЕС подтвердили солидарность с Данией по вопросу Гренландии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - ЕС считает Гренландию частью Дании и акцентирует внимание на том, что территориальная целостность и суверенитет являются ключевыми принципами международного права, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Анитта Хиппер.

"Это первоочередной приоритет для Европейского союза. И в последние дни мы подтверждали нашу позицию, что территориальная целостность и суверенитет являются фундаментальными принципами международного права. И эти принципы важны не только для ЕС, но и для стран по всему миру", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Отвечая на вопрос, связанный со статусом Гренландии, она подчеркнула, что ЕС продолжит защищать международный порядок и будет оставаться на стороне своих государств-членов.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым переход Гренландии под полный контроль США.

"Мне кажется, что психологически именно это нужно для успеха. Владение территорией дает вам возможности, которых нет при, например, аренде или при заключении какого-то соглашения", - сказал он в интервью The New York Times.