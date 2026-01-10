КНДР обвиняет Сеул в нарушении воздушного пространства

Южная Корея отрицает свою причастность к инциденту

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - КНДР обвиняет Южную Корею в нарушении воздушного пространства с помощью беспилотника и угрожает ответными мерами.

"Республика Корея (...) совершила серьезную провокацию - запустила беспилотник в наше воздушное пространство", - говорится в заявлении представителя генштаба Корейской народной армии КНДР, которое публикует ЦТАК.

Согласно сообщению, дрон во время полета сделал видеозапись.

"Данные видеоматериалы служат ясным свидетельством, показывающим, что этот беспилотник нарушил воздушное пространство нашей республики в целях наблюдения и разведки", - отмечается в материале.

Также представитель генштаба заявил о случае с беспилотником, направленным из Южной Кореи в КНДР в сентябре прошлого года.

"Мы решительно осуждаем неоднократное грубое нарушение и открытое провокационное действие (...) в отношении нашего суверенитета", - говорится в сообщении.

Южная Корея в свою очередь отвергает обвинения КНДР. Министр обороны республики Ан Гю Бак сообщил агентству "Ренхап", что беспилотники, о которых идет речь, не эксплуатируются южнокорейскими военными.

По его словам, заявления КНДР "абсолютно не соответствуют действительности".