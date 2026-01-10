Поиск

КНДР обвиняет Сеул в нарушении воздушного пространства

Южная Корея отрицает свою причастность к инциденту

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - КНДР обвиняет Южную Корею в нарушении воздушного пространства с помощью беспилотника и угрожает ответными мерами.

"Республика Корея (...) совершила серьезную провокацию - запустила беспилотник в наше воздушное пространство", - говорится в заявлении представителя генштаба Корейской народной армии КНДР, которое публикует ЦТАК.

Согласно сообщению, дрон во время полета сделал видеозапись.

"Данные видеоматериалы служат ясным свидетельством, показывающим, что этот беспилотник нарушил воздушное пространство нашей республики в целях наблюдения и разведки", - отмечается в материале.

Также представитель генштаба заявил о случае с беспилотником, направленным из Южной Кореи в КНДР в сентябре прошлого года.

"Мы решительно осуждаем неоднократное грубое нарушение и открытое провокационное действие (...) в отношении нашего суверенитета", - говорится в сообщении.

Южная Корея в свою очередь отвергает обвинения КНДР. Министр обороны республики Ан Гю Бак сообщил агентству "Ренхап", что беспилотники, о которых идет речь, не эксплуатируются южнокорейскими военными.

По его словам, заявления КНДР "абсолютно не соответствуют действительности".

КНДР Южная Корея Сеул
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент США заявил, что следит за протестами в Иране

Трамп доволен сотрудничеством с властями Венесуэлы

Трамп заявил, что встретится с президентом Колумбии в начале февраля

Глава МИД Венесуэлы заявил, что посол РФ заверил его в поддержке Москвы

Большинство россиян покинули остров Сокотра

Что произошло за день: пятница, 9 января

Делегация США прибыла в Каракас для работ по возможному открытию посольства

Пришедший с Атлантики шторм обрушился на Британию и Францию

 Пришедший с Атлантики шторм обрушился на Британию и Францию

США сообщили о задержании танкера Olina

 США сообщили о задержании танкера Olina

РФ и Венесуэла подтвердили настрой на продолжение контактов по линии оборонных ведомств
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8089 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 110 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });