Глава Южной Кореи призвал провести тщательное расследование запуска дрона в КНДР

Глава Южной Кореи призвал провести тщательное расследование запуска дрона в КНДР
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал к тщательному расследованию дела в отношении гражданского лица, обвиняемого в запуске беспилотника в Северную Корею, сообщает "Ренхап".

"Для гражданского лица неприемлемо проникать в район Северной Кореи с помощью беспилотника", - заявил президент во время заседания кабинета министров.

В начале января КНДР обвинила Сеул в нарушении воздушного пространства.

"Республика Корея (...) совершила серьезную провокацию - запустила беспилотник в наше воздушное пространство", - говорится в заявлении представителя генштаба Корейской народной армии КНДР, опубликованном ЦТАК.

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон потребовала от Сеула признать факт нарушения и извиниться за инцидент.

При этом южнокорейские военные свою вину отрицали. Министр обороны республики Ан Гю Бак сообщил агентству "Ренхап", что беспилотники, о которых идет речь, не эксплуатируются южнокорейскими военными.

Позднее появилась информация, что подозреваемым в запуске дрона является гражданское лицо, его личность не раскрывается.

