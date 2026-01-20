Глава Южной Кореи призвал провести тщательное расследование запуска дрона в КНДР
Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал к тщательному расследованию дела в отношении гражданского лица, обвиняемого в запуске беспилотника в Северную Корею, сообщает "Ренхап".
"Для гражданского лица неприемлемо проникать в район Северной Кореи с помощью беспилотника", - заявил президент во время заседания кабинета министров.
В начале января КНДР обвинила Сеул в нарушении воздушного пространства.
"Республика Корея (...) совершила серьезную провокацию - запустила беспилотник в наше воздушное пространство", - говорится в заявлении представителя генштаба Корейской народной армии КНДР, опубликованном ЦТАК.
Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон потребовала от Сеула признать факт нарушения и извиниться за инцидент.
При этом южнокорейские военные свою вину отрицали. Министр обороны республики Ан Гю Бак сообщил агентству "Ренхап", что беспилотники, о которых идет речь, не эксплуатируются южнокорейскими военными.
Позднее появилась информация, что подозреваемым в запуске дрона является гражданское лицо, его личность не раскрывается.