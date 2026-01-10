Поиск

Литва инвестирует 100 млн евро в строительство полигона в Сувалкском коридоре

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - На строительство военного полигона в городе Капчяместис, в 10 км от стыка границ Литвы, Белоруссии и Польши, выделяется 100 млн евро, сообщила в субботу пресс-служба литовского Минобороны.

Сообщается, что указанная сумма "будет инвестирована в обустройство площадок для стрельб и иной инфраструктуры".

"В начале 2025 года Вооруженные силы Литвы выразили потребность в новом полигоне. Эта потребность напрямую связана с формированием национальной дивизии и увеличением числа союзников в Литве. Бригадные части могут проводить централизованные тренировки только на полигонах Пабраде и Руднинкай. Все остальные полигоны не превышают параметров роты. Литовская армия становится все больше и тяжелее - приобретена новая военная техника: бронетехника, танки, артиллерия", - говорится в сообщении.

"Предложение о создании полигона Капчяместис было обусловлено его стратегическим расположением - на юге Литвы, на границе с Польшей и в Сувалкском коридоре. Литовские военные полигоны расположены по периметру государственной границы: Пабраде, Руднинкай и Таураге. При этом в настоящее время в южной Литве подобной инфраструктуры нет", - отметили в ведомстве.

Сувалкский коридор - территория на границе между Литвой и Польшей между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью менее 100 км, через которую Литва соединяется с основной территорией Европейского союза.

Литва Сувалкский коридор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Наследник шахской династии Ирана призвал иранцев к захвату городов

Около 40% датчан не исключили возможности силовых мер США в отношении Гренландии

 Около 40% датчан не исключили возможности силовых мер США в отношении Гренландии

NASA сообщило, что миссия Crew-11 вернется на Землю не ранее 15 января

 NASA сообщило, что миссия Crew-11 вернется на Землю не ранее 15 января

Что случилось этой ночью: суббота, 10 января

Трамп сообщил о задержании танкера, покинувшего Венесуэлу без разрешения США

Трамп заявил, что следит за протестами в Иране

 Трамп заявил, что следит за протестами в Иране

Трамп доволен сотрудничеством с властями Венесуэлы

Трамп заявил, что встретится с президентом Колумбии в начале февраля

Глава МИД Венесуэлы заявил, что посол РФ заверил его в поддержке Москвы

Большинство россиян покинули остров Сокотра
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8091 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 112 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });