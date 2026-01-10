Литва инвестирует 100 млн евро в строительство полигона в Сувалкском коридоре

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - На строительство военного полигона в городе Капчяместис, в 10 км от стыка границ Литвы, Белоруссии и Польши, выделяется 100 млн евро, сообщила в субботу пресс-служба литовского Минобороны.

Сообщается, что указанная сумма "будет инвестирована в обустройство площадок для стрельб и иной инфраструктуры".

"В начале 2025 года Вооруженные силы Литвы выразили потребность в новом полигоне. Эта потребность напрямую связана с формированием национальной дивизии и увеличением числа союзников в Литве. Бригадные части могут проводить централизованные тренировки только на полигонах Пабраде и Руднинкай. Все остальные полигоны не превышают параметров роты. Литовская армия становится все больше и тяжелее - приобретена новая военная техника: бронетехника, танки, артиллерия", - говорится в сообщении.

"Предложение о создании полигона Капчяместис было обусловлено его стратегическим расположением - на юге Литвы, на границе с Польшей и в Сувалкском коридоре. Литовские военные полигоны расположены по периметру государственной границы: Пабраде, Руднинкай и Таураге. При этом в настоящее время в южной Литве подобной инфраструктуры нет", - отметили в ведомстве.