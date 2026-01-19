Польша поможет Литве строить полигон в Сувалкском коридоре

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Польша примет участие в строительстве военного полигона в литовском городе Капчяместис, в 10 км от стыка границ Литвы, Белоруссии и Польши, сообщило Минобороны Литвы.

"Планируемый полигон в Сувалкском коридоре расширит возможности для совместных тренировок наших солдат и повысит сдерживающий потенциал. Его деятельность будет служить обороне обеих стран и всего альянса НАТО. В настоящее время мы находимся на начальном этапе создания полигона, поэтому я рад, что министр обороны Польши позитивно оценивает возможности сотрудничества в будущем", - сказал глава Минобороны Литвы Робертас Каунас после переговоров министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышом.

"Это важная инициатива, и я хотел бы выразить ей глубокую поддержку, поскольку она предоставляет возможность развивать потенциал, навыки и проводить учения вооруженных сил наших союзников... При необходимости наши инженерные войска примут участие в строительстве этого полигона, - заявил глава Минобороны Польши. - В этом году мы планируем совместные учения польской и литовской армий".

Сувалкский коридор - территория на границе между Литвой и Польшей между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью менее 100 км, через которую Литва соединяется с основной территорией Евросоюза.