Поиск

Минск начал готовить рамочное соглашение с "Росатомом" о третьем энергоблоке БелАЭС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Белоруссия приступила к подготовке рамочного соглашения с госкорпорацией "Росатом" по строительству третьего энергоблока на Белорусской АЭС (г. Островец, Гродненская область), сообщил министр энергетики республики Денис Мороз в воскресенье в эфире телеканала "Первый информационный".

"В соответствии с поручением главы государства мы приступили к проработке вопроса реализации в Беларуси развития атомной энергетики в виде третьего блока на Белорусской атомной электростанции. Для того, чтобы приступить к реализации этого проекта, нам необходимо подготовить пакет документов. Мы начинаем проработку определенного рамочного соглашения с госкорпорацией "Росатом", в котором будут оговорены технические и экономические условия реализации данного проекта", - сказал Мороз.

Он сообщил, что для формирования рамочного соглашения создана рабочая группа на уровне Минэнерго Белоруссии и "Росатома". "Эта рабочая группа уже провела несколько заседаний, идет детальное обсуждение. Краткосрочная задача - подготовить рамочное соглашение, а также подготовить и внести в правительство детальный план, который будет включать программу действий всех органов государственного управления по сооружению в стране атомного объекта в виде третьего блока на БелАЭС. Если говорить про задачи на 2026 год, то наша задача - сформировать рамочное соглашение, подготовиться к подписанию контракта и заключить межправительственное соглашение между Республикой Беларусь и страной-поставщиком технологий Российской Федерацией о сооружении объекта", - отметил глава Минэнерго.

БелАЭС Росатом Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израиль рассматривает возможность новой наступательной операции в Газе в марте

 Израиль рассматривает возможность новой наступательной операции в Газе в марте

Парламент Ирана экстренно собрался на фоне протестов

Эксперт: что стоит за внешнеполитической активностью США

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 января

NYT сообщила, что Трамп рассматривает несколько сценариев ударов по Ирану

 NYT сообщила, что Трамп рассматривает несколько сценариев ударов по Ирану

Трамп подписал указ о защите в США доходов от венесуэльской нефти

 Трамп подписал указ о защите в США доходов от венесуэльской нефти

Что произошло за день: суббота, 10 января

СМИ сообщили об участии в захвате танкера Marinera двух ракетных эсминцев США

Макрон, Мерц и Стармер осудили действия властей Ирана в отношении манифестантов

 Макрон, Мерц и Стармер осудили действия властей Ирана в отношении манифестантов

Наследник шахской династии Ирана призвал иранцев к захвату городов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8100 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 12 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 113 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });