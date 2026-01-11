Минск начал готовить рамочное соглашение с "Росатомом" о третьем энергоблоке БелАЭС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Белоруссия приступила к подготовке рамочного соглашения с госкорпорацией "Росатом" по строительству третьего энергоблока на Белорусской АЭС (г. Островец, Гродненская область), сообщил министр энергетики республики Денис Мороз в воскресенье в эфире телеканала "Первый информационный".

"В соответствии с поручением главы государства мы приступили к проработке вопроса реализации в Беларуси развития атомной энергетики в виде третьего блока на Белорусской атомной электростанции. Для того, чтобы приступить к реализации этого проекта, нам необходимо подготовить пакет документов. Мы начинаем проработку определенного рамочного соглашения с госкорпорацией "Росатом", в котором будут оговорены технические и экономические условия реализации данного проекта", - сказал Мороз.

Он сообщил, что для формирования рамочного соглашения создана рабочая группа на уровне Минэнерго Белоруссии и "Росатома". "Эта рабочая группа уже провела несколько заседаний, идет детальное обсуждение. Краткосрочная задача - подготовить рамочное соглашение, а также подготовить и внести в правительство детальный план, который будет включать программу действий всех органов государственного управления по сооружению в стране атомного объекта в виде третьего блока на БелАЭС. Если говорить про задачи на 2026 год, то наша задача - сформировать рамочное соглашение, подготовиться к подписанию контракта и заключить межправительственное соглашение между Республикой Беларусь и страной-поставщиком технологий Российской Федерацией о сооружении объекта", - отметил глава Минэнерго.