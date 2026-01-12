Поиск

Во Франции стартовала кампания по набору на добровольную службу в армии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Во Франции в понедельник началась кампания, нацеленная на добровольное привлечение к воинской службе по призыву нескольких тысяч молодых людей, сообщает радиостанция France Info.

Отмечается, что на первый год добровольной службы доступны 3 тыс. мест, обучение продлится 10 месяцев и начнется летом этого года. Согласно данным Минобороны Франции, ведомство планирует набрать 80% призывников в возрасте от 18 до 19 лет и еще 20% среди людей от 20 до 25 лет.

"Мы уже получили несколько заявок", - сказала министр обороны Франции Катрин Вотрен в интервью региональному изданию L'Union. Она отметила, что министерство намерено набрать призывников в разных регионах страны.

Отныне во Франции вместо программы "День обороны и гражданства" будет проходить "День мобилизации", по его итогам молодым людям будут выдавать анкету, в котором им нужно будет ответь на вопрос о том, заинтересованы ли они в добровольной воинской службе. Военное ведомство затем будет связываться с теми, кто ответил утвердительно. Для них будет подготовлена еще одна анкета, касающаяся умений потенциальных призывников, их сферы интересов и так далее.

В ноябре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон объявил об учреждении в стране добровольной воинской службы с лета 2026 года. Макрон объяснил это решение необходимостью "упрочить связь народа и вооруженных сил, укрепить боеспособность страны и улучшить образование молодежи".

Президент Франции заявлял, что добровольная служба будет проходить исключительно на территории Франции.

Обязательная военная служба была приостановлена во Франции в 1997 году законом, принятым 28 октября 1997 года после того, как президент Жак Ширак объявил об отмене всеобщей воинской повинности в 1996 году. Целью этого изменения был переход от призывной армии к профессиональной.

